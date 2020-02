Dries Roelvink twijfelt over optreden in Italië door Coronavirus

„Zelf begin ik wel een beetje in paniek te raken omdat ik op 19 maart in Italië moet optreden. Een Nederlands bedrijf heeft mij uitgenodigd om ergens in een skigebied boven Turijn tijdens de après-ski een uurtje te komen zingen”, zei Dries. Hij vroeg vervolgens aan Sven Kockelmanns gast viroloog Ab Osterhaus of het verstandig was om te gaan. „Ze betalen wel dubbele gage, maar zal ik dat wel doen?”

Osterhaus adviseerde Dries om voorlopig nog even af te wachten en de reisadviezen in de gaten te houden. „Daar zou ik me op baseren. Het is nu denk ik nog te vroeg om daar ja of nee op te antwoorden”, aldus de viroloog.

Vogelgriep

Dries stelde in zijn column ook dat hij vindt dat de Nederlandse media „nog wat gematigd” zijn in hun berichtgeving over het coronavirus. „Men wil geen paniek zaaien. Het valt mij ook altijd op als er een brand is geweest en er zijn van die chemische stoffen vrijgekomen dat er geadviseerd wordt om ramen en deuren dicht te houden, maar dat er dan geen giftige stoffen zijn aangetroffen na de eerste meting. Ook dan weer geen paniek, net als met die vogelgriep toen: gewoon eieren blijven eten.”

In Noord-Italië is het virus inmiddels bij tweehonderd mensen vastgesteld. Het dodental steeg maandag van vier naar vijf. In het getroffen gebied is een aantal plaatsen van de buitenwereld afgesloten, om verdere verspreiding te voorkomen.