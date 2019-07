Astrid Joosten vond onthullen salaris bevrijdend

Vorig jaar ging Astrid met de billen bloot in haar eigen programma Wat verdien je? door te vertellen dat ze bij de publieke omroep 175.000 euro per jaar verdient. „Ik kan geen programma over dit onderwerp maken en het dan zelf niet zeggen. Dat zou toch onsportief zijn? De omroepdirectie had vooraf haar twijfels - er is zelfs een directievergadering aan gewijd - maar na de uitzending heeft niemand een boze brief gestuurd en ook van collega’s heb ik niets vervelends gehoord”, zegt ze.

„Dat betekent blijkbaar dat dit salaris bij me past. Het voelde bevrijdend om het te vertellen. Er zijn een paar grootverdieners bij de publieke omroep en in de media werd vaak gespeculeerd: zou Astrid daar ook bij horen? Nu kon ik laten zien dat dat niet zo is. Het is een mooi salaris, ik ben een bofkont. Ik ben in een heel mooi beroep terechtgekomen, ik mag mooie programma’s maken - en ik krijg er nog mooi voor betaald ook. Bij een commerciële omroep kan ik een veelvoud verdienen, maar ik wil daar niet werken. Ik heb de drive om inhoudelijk goede programma’s te maken en die ruimte heb ik bij de publieke omroep.”

Astrid presenteert vanaf 24 juli nieuwe afleveringen van de taalquiz S.P.E.L.-show op NPO 1, waarin BN’ers het opnemen tegen verschillende beroepsgroepen.