BN’ers verklaren Gers Pardoel voor gek na ’oplossing corona’

Volgens de zanger en rapper moeten we ’lief zijn voor jezelf en voor elkaar’ en dan komt het allemaal goed. „Diep van binnen zit de liefde in jezelf en dat is het enige dat het coronavirus (elk virus) echt kan stoppen. Zoek die liefde in jezelf en geef die door aan een ander. Zodra je die liefde vindt kan geen virus jouw lichaam als het zijne beschouwen.”

Volgens zijn boodschap ’kan en mag het niet zo zijn’ dat mensen geen fysiek contact meer met elkaar willen hebben. Hij zegt dan ook het tegenovergestelde van alle adviezen van de RIVM: „Geef elkaar wel een hand, geef elkaar wel een knuffel en geef elkaar wel je liefde.”

Zijn boodschap kan op weinig bijval rekenen. Schaatser en Olympisch Kampioen Mark Tuitert reageert: „Ehm... nee, dat is wensdenken. Houden virussen zich in de echte wereld helaas niet aan.”

Zijn verhaal wordt ook ronduit ’slap filosofisch gezwam’ genoemd, al is het ’lief en goed bedoeld’. Georgina Verbaan staat versteld en Peter Pannekoek noemt Pardoels hit ’Ik neem je mee op reis’ het ’lijflied van corona’. Ook Raemon Sluiter doet een duit in het zakje: „Zo wordt de volgende hit straks “Ik neem je mee, van quarantaine naar IC”

Andere fans drijven eveneens de spot met de zanger, maar reageren daarnaast verontwaardigd. Ze noemen het advies ’onverantwoord’ en ’gevaarlijk’.