J.Lo geeft lapdance aan Amerikaanse voetbalster

Jennifer trok, tijdens haar optreden in Madison Square Garden in New York, Carli het podium op. Ze feliciteerde de voetbalster en zei: „Ik heb een cadeautje voor je”, waarna ze vervolgens samen met twee danseressen begon met haar sensuele dans op het nummer Birthday Sex van Jeremih.

Lloyd was niet de enige speciale gast tijdens de tour van J.Lo. Emme Maribel Muñiz, haar elfjarige dochter, zong samen met haar moeder een duet. De twee kregen daarna een staande ovatie van het publiek.