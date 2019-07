Tina Turner open in emotioneel CBS-interview

Het is Gayle King die voor CBS News het interview doet. Turner vertelt haar over haar zoon Craig, over het vermeende motief van zijn zelfmoord in juli vorig jaar. „Ik denk dat hij eenzaam was, dat heeft hem meer gedaan dan wat ook maar. Ik heb foto’s van hem om me heen waar hij lachend op staat en ik denk dat ik aanvoel dat hij nu op een goede plek is. Dat voel ik echt.”

Zelf kreeg de 79-jarige koningin van de rock ’n roll in dat jaar een beroerte, darmkanker en lijdt ze aan nierfalen. Haar 63-jarige echtgenoot Erwin bood haar één van zijn nieren aan. Haar eerste reactie daarop: „Ja schat, maar jij bent jong en ik ben al oud. Het maakt me niet uit.” Toch accepteerde ze later de nierdonatie. „In het boeddhisme wordt geleerd te leven en laten leven. Dus toen ze ik tegen Erwin: ’Ok schat, als jij bereid bent een nier op te geven, dan doen we dat’.”

’Het raakt me’

Turner trouwde zes jaar geleden met de Duitse platenbaas en woont intussen in Zwitserland, in Zurich. „Wat mij betreft is dit mijn eerste huwelijk. Toen Ike me ten huwelijk vroeg wist ik dat er een reden was. Maar ik moest wel ’ja’ zeggen, anders zou het ruzie worden. Dus gingen we trouwen, maar het was niet mijn idee van een bruiloft.”

Nog steeds wordt Tina Turner emotioneel als ze over Ike, die in 2007 overleed, praat. „Het raakt me omdat hij in het begin wel erg goed voor me was. Toen begon hij me te mishandelen en werd hij erg wreed, omdat hij afhankelijk van me was. En dat vond hij maar niets. En ik wilde geen ruzie, omdat dat altijd eindigde in een blauw oog, een gebroken neus, een gescheurde lip, of rib.”

’Naar huis’

Tina Turner werd enorm succesvol tijdens haar solocarrière, nadat ze met Ike het duo Ike & Tina vormde. Op haar 44e had ze haar eerste nummer 1-single en uiteindelijk verkocht ze 200 miljoen platen. In 2007 ging ze met pensioen. Hierover zegt ze: „Ik stapte op dat vliegtuig... haalde diep adem en zei: ’Het is over’. Ik voelde echt alsof het voorbij was. En ik was er blij mee. Ik ging naar huis.”

Waarop Gayle King laat weten dat veel mensen hun grote idool nog steeds missen. „Dat is oké. Ze kunnen de video’s zien. Ik kan je vertellen dat ik op en neer spring als ik de video’s terugkijk. Geniet ervan. Maar ik ben er klaar mee.”