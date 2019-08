Vriendin Cristiano Ronaldo vindt hun relatie moeilijk

De 25-jarige medewerker in een Gucci-zaak, die onlangs uit de kleren ging voor een nieuwe lingeriecampagne, zegt zelf altijd in lingerie te slapen, om ’je man gelukkig te houden’. Sinds 2016 is die man de wereldberoemde voetballer Christiano Ronaldo, maar toch is ze niet onverdeeld gelukkig met het feit dat ze deze felbegeerde man als partner heeft weten te strikken. „Het is niet gemakkelijk om de partner te zijn van iemand die zo beroemd is.” Toch: „Ik zou het voor geen goud anders willen.”

Volgens haar was het liefde op het eerste gezicht. „Wat ik voor hem voel is sterker dan wat dan ook, sterker dan elke vorm van druk. Samen zijn we sterker en er is wederzijdse bewondering. Maar het is ook belangrijk om te blijven verleiden en te blijven dromen. Daarom slaap ik altijd in lingerie en ik geef daarbij de voorkeur aan sexy lingerie.”

Zij en de voetballer kregen vorig jaar een dochter, Alana Martina, die nu een jaar oud is. Ronaldo heeft verder zoon Christiano Jr (8) en tweeling Eva en Mateo (2), die beide via draagmoeders ter wereld kwamen. Vorig najaar verdedigde ze Cristiano Ronaldo nog toen hij werd beschuldigd van verkrachting.

Bekijk ook: Vriendin Cristiano Ronaldo reageert op rel