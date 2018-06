Paul de Leeuw weg bij NPO

Hij neemt daarin het stokje over van Gordon, bevestigt een woordvoerder van de zendergroep. Daarnaast stelt De Leeuw te praten met een aantal partijen ’die spannend zijn en hem weer een nieuw soort van energie geven’. Grappend: „Eén ding weet ik zeker, ik kan de mensen geruststellen: het wordt geen reisprogramma.”

Paul maakte onder meer De Schreeuw van de Leeuw, Laat de Leeuw, PaPaul, Sint & De Leeuw, Pauls Puber Kookshow, Mooi! Weer de Leeuw, Lekker Laat en De Kwis. Deze zomer is hij bij BnnVara nog te zien als presentator van Ranking the Stars.

Vertrek

De Leeuw zegt BnnVara dankbaar te zijn voor alles wat hij heeft kunnen maken. „Succesvol en minder succesvol. Mijn kwaliteiten zijn improvisatie en het vermogen mensen blij te maken of te ontroeren.”

BNNVARA-mediadirecteur Robert Kievit roemt De Leeuw om zijn onstuitbare energie: „Met zijn programma’s en uitgesproken persoonlijkheid heeft Paul eerst de Vara en later BnnVara door de jaren heen veel kleur gegeven. We vinden het heel jammer dat hij vertrekt maar begrijpen dat hij op dit punt in zijn carrière een nieuwe stap wil maken en gunnen hem die van harte.”

Het is overigens niet de eerste keer dat De Leeuw bij de omroep vertrekt. Eind 2001 maakte hij, uit onvrede met het destijds chaotische zenderprofiel, een omstreden overstap naar de NCRV. Hier presenteerde hij Herberg de Leeuw en Zo Vader, Zo Zoon.

Beide programma’s kregen niet het succes waarop gehoopt was. Zeker niet na de rel over een Call-TV parodie waarin professor Bob Smalhout geleidelijk in Adolf Hitler verandert. Excuses werden gemaakt en aanvaard, maar uiteindelijk deed een wekelijkse imitatie van Anneke Grönloh, waarin ze werd weggezet als een afgetakelde cocaïne snuivende ’has-been’ die zwaar aan de drank zat, hem alsnog de das om. De NCRV en De Leeuw besloten daarop het contract vroegtijdig te beëindigen. Na een korte pauze, keerde hij in 2003 weer terug naar BnnVara.

Holland's Got Talent

Paul de Leeuw is niet het enige nieuwe gezicht in het volgende seizoen van Holland’s Got Talent. De show krijgt ook een nieuwe presentator. Humberto Tan neemt het stokje over van Johnny de Mol.