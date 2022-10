Na verzoek Slachtofferhulp: Netflix gaat hitserie Dahmer niet verwijderen

Voorzitter Rosa Jansen van Slachtofferhulp Nederland deed de oproep donderdag in De Telegraaf. De hulpdienst een „substantieel aantal klachten” had binnengekregen van mensen die zich storen aan de manier waarop de slachtoffers van seriemoordenaar Jeffrey Dahmer in de serie worden geportretteerd.

Volgens Jansen raken slachtoffers en nabestaanden van misdrijven getroffen door de manier waarop de moordenaar in de serie als een „krachtige, sterke man” wordt neergezet en de slachtoffers als „emotioneel en zwak. De dader wordt enorm geromantiseerd en er is geen enkele nuance aangebracht.”

Milwaukee Cannibal

De serie van producent Ryan Murphy vertelt over het leven van seriemoordenaar Jeffrey Dahmer (1960-1994), die ook bekend stond als de Milwaukee Cannibal. Hij doodde zeker zeventien mannen en jongens die hij vooral oppikte in uitgaansgelegenheden voor gays.

Hij martelde ze, onder meer door zoutzuur in hun lichaam te spuiten, had na hun dood seks met hun lichamen en at lichaamsdelen op. De zaak baarde nog meer opzien doordat de politie niet ingreep toen buren en zelfs een slachtoffer dat wist te ontsnappen zich meldden, maar niet werden geloofd.

De serie Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story was de afgelopen dagen wereldwijd het best bekeken programma van de streamingdienst.