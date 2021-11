Carlo en Irene pinken traantje weg bij Jinek

Moors liep naar eigen zeggen al een tijdje rond met het idee om te stoppen. „De vraag is altijd hoe lang blijft het leuk? Ik heb het een paar keer gehad in m’n carrière: bij Telekids, bij Life & Cooking en Life4You en steeds besloten we samen om te stoppen. Maar nu dacht ik: Carlo kan er nog niet klaar mee zijn.”

Toen afgelopen seizoen De TV Kantine evolueerde naar een programma met veel gastacteurs wist Moors dat ze het kon loslaten. „Ik had het niet verteld en heb echt gewacht tot het zelfs al uitgezonden was. Niemand wist het. Het was echt mijn dingetje. Nou moet ik er wel een beetje om huilen. Want toen moest ik naar Carlo en hij had geen idee wat ik kwam doen en dan vertel je dat. Zo gaat dat”, snifte Moors, waarna ook Boszhard geëmotioneerd raakte.

„Het is helemaal niet een ingewikkeld ding maar het is gewoon mooi geweest. Het is goed geweest, het is klaar. Ik wil met Carlo nog duizend dingen doen, maakt me niet uit wat. Maar ik ben klaar met die pruiken, de pakken, de druk. Ik ben presentatrice. En actrice kwam daar toevallig bij. Maar ik presenteer toch liever voel ik.”

Boszhard heeft vrede met het besluit van Moors. De presentator zegt dat De TV Kantine voorlopig ook nog niet terugkomt. „Dat pak ik later weer op. Ik vind dat er nu te veel programma’s zijn met typetjes, wat allemaal mislukt, wat ik allemaal niet goed vind. Iedereen is al nagedaan. Je moet er echt weer een draai aan geven.”

Volgens Boszhard gaan hij en Moors ooit weer samen een programma als Telekids of Life & Cooking maken. „Ik zal er alles aan doen dat we weer iets kunnen doen en dat is het format Carlo & Irene, gewoon met z’n tweeën, aan een tafel, zonder autocue en met mensen. Ik denk dat wij iets kunnen wat een heleboel mensen wellicht niet kunnen. Er moet alleen een tijdslot komen wat voor ons geschikt is.”