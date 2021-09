Tweede seizoen Emily in Paris in najaar te zien

Net als de eerste reeks bestaat het nieuwe seizoen uit tien afleveringen van een half uur. Actrice Lily Collins speelt opnieuw de hoofdrol. Ook de andere castleden keren terug.

De serie vertelt het verhaal van Emily Cooper (Collins), een marketingdirecteur die onverwachts naar Parijs moet voor haar werk omdat haar baas zwanger is. In de Franse hoofdstad komt ze voor verschillende uitdagingen te staan en probeert ze de liefde, vrienden en haar werk zo goed mogelijk te combineren. In de tweede reeks is te zien dat ze meer verankerd is in Parijs, maar nog altijd worstelt met de eigenaardigheden van het Franse leven. Nadat ze in een driehoeksverhouding is beland, is ze vastbesloten zich op haar werk te focussen.

Het eerste seizoen van Emily in Paris verscheen in oktober vorig jaar op Netflix. Het werd meteen een hit: in de eerste 28 dagen werd de serie door 58 miljoen mensen bekeken.