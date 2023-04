Gordon woest op Gavin: ’Ik schaam me dat ik ooit van je heb gehouden’

Gordon begint zijn relaas met de boodschap dat hij nog altijd heel veel van Gavin, met wie hij tot vorige week was verloofd, houdt. „Ik kan mijn gevoelens niet zomaar afsluiten, hoewel vandaag misschien het keerpunt was.”

De zanger annex presentator was sinds januari samen met Gavin en in maart kondigde Gordon aan dat hij ten huwelijk is gevraagd. Gavin vertelde echter aan Privé dat het huwelijksaanzoek anders was gegaan dan Gordon had verteld. Volgens hem was het namelijk het idee van Gordon om te trouwen en niet van Gavin.

Volgens Gordon is dat een „schaamteloze leugen”. „We hebben er samen over gesproken. Jij hebt het geregeld! Jij was degene die vanaf week één wilde trouwen. Jij kocht de ring zelf en regelde de fotograaf en het diner waar je mij ten huwelijk zou vragen. We wisselden alleen foto’s uit van ringen die we mooi vonden. Het voorstel was een complete verrassing.”

Zelfmoord

Gordon schrijft verder woest te zijn dat Gavin met weekblad Privé heeft gesproken. „Vooral omdat je beloofde met niemand te praten en zelfs bereid was een verklaring ten gunste van mij af te leggen als schadebeperking, omdat je wist wat de gevolgen van onze breuk zouden zijn. Ik wilde afgelopen zaterdag inderdaad een einde aan mijn leven maken. Bedankt voor de steun die je gaf door dit openbaar te maken.”

Drugs

In een tweede post op Instagram raast Gordon nog even door. In het vraaggesprek met weekblad Privé zegt Gavin dat Gordon, mede door drugsgebruik, last heeft van stemmingswisselingen. Op zijn beurt beschuldigt Gordon zijn ex-verloofde óók van drugsgebruik. „Ik trof iemand aan die duidelijk al dagen aan de drugs zat en niet had geslapen. (...) Hoe je me nu probeert te vernietigen via de media, door jouw verhaal te verkopen en mij af te schilderen als een soort junkie, zegt hopelijk meer over jou dan over mij.”

„Mijn stemmingswisselingen hebben niets te maken met drugs of alcohol, maar met mijn diabetes waarvoor ik jou vaak heb gewaarschuwd. Een partner die echt om iemand geeft, zou hem hebben bijgestaan in plaats van hem zo te laten vallen. Dat is echte liefde.”

Gordon sluit zijn bericht af met de woorden dat hij zich schaamt dat hij ooit van Gavin heeft gehouden. „Wat een tijd van liefde en energie heb ik in die vier maanden gestoken. Je hebt al mijn vrienden die je hebt ontmoet feilloos voor de gek gehouden. Je hebt nu 11.000 volgers op Instagram en ik hoop dat al die ramptoeristen jou massaal zullen ontvolgen!”

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn Zelfmoord. Praat erover. Tel: 0800-0113 (gratis), 113 (regulier tarief) of www.113.nl.