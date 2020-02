Dit zijn de verleidsters van Temptation Island

Maak kennis met de acht vrouwelijke verleidsters.

Kunza (23) uit Wommelgem (BE)

Mannen vinden haar een lief en schattig meisje, en ook haar exotisch kleurtje valt bij hen in de smaak. Veel hoeft Kunza dus niet te doen om de kandidaten het hoofd op hol te brengen. Ze is studente orthopedagogie. In haar laatste relatie – die vierenhalf jaar duurde – werd ze maar liefst vijf keer bedrogen. Dat was haar motivatie om aan Temptation Island deel te nemen.

Kunza Ⓒ RTL

Amber (22) uit Wetteren (BE)

Amber doet aan autotuning en praat dan ook vlotjes over haar BMW die ze eigenhandig getuned heeft. Daarnaast is ze een gezellige, speelse jongedame die niet bang is om op mannen af te stappen. In het dagelijks leven werkt ze als sales advisor bij H&M.

Amber Ⓒ RTL

Cheyenne (22) uit Oudenaarde (BE)

Cheyenne moet niet veel doen om een man te verleiden. Met een zwoele blik en sexy dansmoves kan ze iedereen doen zwichten. Toch letten de kandidaten best op: schop niet tegen haar schenen, want ze is mondig genoeg om te zeggen waar het op staat. In het dagelijks leven is Cheyenne kapster.

Cheyenne Ⓒ RTL

Mambo (25) uit Sint-Pieters-Leeuw (BE)

Mambo is een femme fatale. Naast haar werk als receptioniste, is ze ook vaak aan de slag als gogo danseres. Met haar dansmoves windt ze iedere man zo rond haar vinger. Met als voornaamste troeven haar lichaam, haar lach, haar spontaniteit.

Mambo Ⓒ RTL

Eline (24) uit Zwolle (NL)

Eline werkt op de klantenservice van een verlichtingsbedrijf. De Indische schone komt heel schattig over, maar schijn bedriegt. Bang om op een jongen af te stappen is ze zeker niet. „Waarom zouden vrouwen niet op een man kunnen afstappen? We leven in 2020.” Iedereen kan verleid worden volgens Eline, of ze nu in een relatie zitten of niet.

Eline Ⓒ RTL

Felicia (21) uit Amsterdam (NL)

Felicia combineert twee banen: ze werkt als receptioniste in een advocatenkantoor en heeft daarnaast ook haar eigen webshop voor kledij. Ze is een opvallende verschijning, kleedt zich graag sexy en houdt ervan om de mannen helemaal het hoofd op hol te brengen.

Felicia Ⓒ RTL

Nikki (26) uit Honselaarsdijk (NL)

Haar rode haren en verleidelijke blik zorgen ervoor dat mannen snel onder de indruk zijn van Nikki. Ze is een echte flirt en ziet verleiden als een spel. Hoe moeilijker de prooi, hoe leuker. Nikki werkt als gastvrouw bij een orchideeënkwekerij. Ze gelooft dat iedere man uiteindelijk ontrouw is en ziet het als haar missie om dat voor de camera’s te bewijzen.

Nikki Ⓒ RTL

Romee (21) uit Oss (NL)

Romee is een jager. Wachten tot een man op haar afstapt, vindt ze vreselijk. Ze is momenteel nog in opleiding tot stewardess. Op dit moment heeft ze totaal geen zin in liefde. Ze wil genieten van de vrijheid en van mannen, en waar kan dat beter dan op Temptation Island?

Romee Ⓒ RTL