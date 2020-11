Het explosieve liefdesleven van Mike Tyson

Ⓒ Getty Images

Mike Tyson is bijna net zo beroemd om zijn persoonlijke leven als om zijn sportieve prestaties. Komend weekend keert de voormalig wereldkampioen voor het eerst in vijftien jaar terug naar de boksring waar hij het opneemt tegen Roy Jones Jr. Een bijzondere gebeurtenis voor zowel zijn fans als zijn vrouw. Want hoewel zij de vele gezichten van Tyson kent, heeft ze hem sinds ze elkaar het jawoord gaven nooit in de boksring gezien.