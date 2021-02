Bastiaan van Schaik zoekt in First Dates een warme schouder

De 51-jarige Van Schaik is één van de bekende Nederlanders die meedoet aan de speciale editie van het programma. Ook actrice Miryanna van Reeden (53), verslaggever Dennis Schouten (25), presentatrice Zarayda Groenhart (38) en 3FM-dj Sophie Hijlkema (28) proberen de liefde te vinden in de special.

Waar de stylist de vorige keer dat hij gevraagd werd nog een flink eisenlijstje had, was dat nu korter. „Ik zei: ’doe maar wat’. Ik wilde lekker out of the box, een ander type dan wat ik normaal altijd naar rechts swipe”, lacht hij. „Ik heb altijd met jongere mannen gedatet, maar toen vroegen ze of ik problemen had met iemand die net zo oud of zelfs ouder was. Ik dacht: ’kom maar op’.”

Herkend

En dus liet Bastiaan zich volledig verrassen. Wel hoopte hij dat er iemand met een frisse adem en lichaamsgeur zou komen. „Maar ja, zelfs dat is nog wel te verhelpen”, lacht hij. „Door mijn werk ben ik ook wel gewend om lekker te babbelen. Dus als er een saai iemand tegenover me zou zitten, zou ik het alsnog wel gezellig maken.”

Zijn match herkende hem in eerste instantie niet. Althans, zo zei de man. „Hij zei dat hij me niet herkende, maar op een gegeven moment vertelde hij iets en toen dacht ik: ’eikel, je kent me wel gewoon’”, lacht hij. „Ik vond het eigenlijk wel heel charmant dat hij deed alsof. Als iemand je nog niet kent begint de band toch een stuk zuiverder.”

Toch verwacht de stylist ook af en toe ongemakkelijke momenten in de uitzending. Vanwege de coronamaatregelen zitten de kandidaten namelijk erg ver uit elkaar, waardoor praten soms lastig gaat. „Als je wat ouder bent, werkt het gehoor allemaal wat minder goed. Dus je hoort ons waarschijnlijk vaak zeggen: ’wat?’, ’hé?’ en ’wat zeg je?’.

Daar maakt hij zich echter geen zorgen om, want sinds Bastiaan ouder is, voelt hij ook minder de druk om een date perfect te laten verlopen. „Soms was het wel een tijdje stil, dan genoten we gewoon even van een glas wijn en hapje eten. Dan zal er vast een ongemakkelijk muziekje onder gemonteerd worden”, lacht hij. Maar door die rust in zijn lichaam én door de coronacrisis zijn Van Schaiks eisen flink bijgesteld. Naar feestjes, avontuur en sensatie hoeft van hem allemaal niet meer. „Gewoon thuis een arm om me heen, een warme schouder om tegenaan te leunen. Dan ben ik gelukkig.”