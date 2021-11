’Sexiest Man Alive’ Paul Rudd: mijn vrouw vindt Keanu Reeves sexyer

„Mijn vrouw Julie zou op Keanu Reeves gestemd hebben, zeker weten. Ik bedoel: hallo, dat is Keanu Reeves, die man is echt sexy! En hoewel ze zegt van niet weet ik zeker dat ze hem sexyer vindt dan mij en dat begrijp ik volledig”, grapte Paul.

Rudd is sinds 2003 getrouwd met Julie Yaeger, met wie hij zoon Jack (17) en dochter Darby (12) heeft. „Julie deed heel lief toen ze het hoorde en zei dat de mensen bij People dat goed gezien hadden. Maar waarschijnlijk was dat een leugentje om bestwil, want wat had ze anders moeten zeggen, hahaha! Maar zonder dollen, ik vind het leuk hoor maar er zijn echt zat andere mannen die voor deze titel in aanmerking komen en er bovendien veel geschikter voor zijn. Ik weet niet zo goed wat ik hiermee moet eigenlijk.”

Ghostbusters: Afterlife draait vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen. De special makeup-effects in de film zijn verzorgd door de Nederlander Arjen Tuiten, die afgelopen jaar al twee Oscarnominaties ontving voor zijn werk.