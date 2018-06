Famke Louise: Nederland wint WK!

Famke Louise Ⓒ Hollandse Hoogte

Terwijl half Nederland in rep en roer was omdat ’onze mannen’ zich niet hebben weten te plaatsen voor het WK voetbal, zijn er ook altijd nog een paar mensen die onder een spreekwoordelijke steen hebben geleefd. Famke Louise is er daar een van. Volgens haar bestaat er namelijk geen twijfel over: Nederland wint het WK!