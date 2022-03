Tweede kindje op komst voor Naomi van As en Sven Kramer

Sven en Naomi met hun dochter Kae. Ⓒ Instagram

Naomi van As (38) is in verwachting van haar tweede kindje. Samen met haar vriend, oud-schaatser Sven Kramer (35), deelde ze het babynieuws vanaf hun vakantieadres in de sneeuw. „Baby on the way.”