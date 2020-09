Ex Tiger Woods verkoopt na jaren huis met miljoenenverlies

Elin liet het huis, gelegen niet ver van Palm Beach, in 2011 bouwen nadat ze 100 miljoen dollar op haar rekening kreeg gestort van haar ex-man vanwege de scheiding. Op de grond van haar woning stond een huis dat was aangetast door houtrot, waardoor het gesloopt moest worden. Dat huis kocht ze voor 12 miljoen dollar. Hoeveel de bouw van het nieuwe huis heeft gekost is niet bekend, maar vaststaat wel dat ze flink gecasht heeft.

Het huis staat op 5600 vierkante meter grond en heeft een oppervlakte van 2400 vierkante meter. Het heeft 11 kamers en 18 badkamers en is van alle gemakken voorzien. Vanuit bijna alle kamers is er zicht over de Atlantische Oceaan.

De in Zweden geboren Nordegren heeft een relatie van American footballspeler Jordan Cameron. Ze kregen vorig jaar een kind. Met Tiger Woods is ze ouder van twee kinderen Sam van 13 en Charlie van 11 jaar oud.