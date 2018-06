Erika Christensen verwacht tweede kind

„Het is maar net vanuit welke hoek je het bekijkt”, schrijft Erika bij de foto’s. „En ik heb niet alleen een burrito gegeten.”

Erika is vooral bekend van haar rol als Julia Braverman-Graham in de dramaserie Parenthood, die in Nederland door RTL werd uitgezonden.

Erika Christensen en Cole Maness kregen in juni 2016 een dochter, nadat ze in september 2015 waren getrouwd in Palm Springs in Californië.