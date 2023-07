Tweede klacht over wangedrag van BBC-presentator

Afgelopen weekend onthulde de tabloid The Sun, op basis van gesprekken met de ouders van het vermeende slachtoffer, dat een bekende mannelijke presentator van de BBC geld zou hebben betaald aan een destijds minderjarige persoon voor expliciete beelden. Daarbij zou het gaan om 35.000 Britse ponden, omgerekend zo’n 41.000 euro.

De tweede persoon die nu aan de bel trekt bij de BBC is begin twintig en leerde de presentator kennen via een datingapp. De persoon zou onder druk zijn gezet om hem te ontmoeten, maar dat is er nooit van gekomen. De persoon beweert dat de presentator hem daarna bedreigende berichten stuurde omdat hij bang was dat zijn identiteit bekend zou worden. Het tweede vermeende slachtoffer zegt nog altijd bang te zijn voor de man. BBC News heeft de berichten gezien en kon vaststellen dat het telefoonnummer inderdaad van de presentator was.

De omroep heeft de presentator persoonlijk en via zijn advocaat benaderd voor een reactie op de nieuwste beschuldiging, maar heeft nog geen antwoord gekregen.