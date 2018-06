Prins William bezoekt TT op Isle of Man

De TT is een van de oudste motorwedstrijden ter wereld. Bij de race over de Mountain Course worden snelheden van ruim boven de 300 kilometer per uur bereikt.

Prins William bezoekt de TT Tribune in Douglas en bekijkt de laatste ronden van de Supersportrace voor 600cc machines.

Daarnaast heeft de hertog van Cambridge een ontmoeting met het ondersteunend personeel en vrijwilligers. Verder zal hij de Joey Dunlop Foundation bezoeken. Deze foundation, vernoemd naar de legendarische coureur, zet zich in om mindervaliden ook te laten genieten van de TT.