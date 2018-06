Paul de Leeuw: verguisd én vereerd

Vrijdag maakte BnnVara bekend dat Paul na de zomer afscheid neemt van de omroep. Hoewel Paul de Vara eerder de rug toekeerde, boekte hij zijn grootste successen bij de omroep. De radioshow De Leeuw wordt wakker en tv-programma’s als De Schreeuw van de Leeuw - waarin Nederland kennismaakte met Bob en Annie de Rooij - en Laat de Leeuw zijn slechts enkele voorbeelden.

Paul zoekt met zijn programma’s de grenzen op. Soms op het randje, maar soms ook eroverheen. Zo klaagde Anneke Grönloh De Leeuw in 2002 aan, omdat hij een typetje liet insinueren dat de zangeres aan de drank was. Ook professor B. Smalhout begon een proces tegen de presentator, omdat Paul hem langzaam liet veranderen in Hitler.

Uitstapje

Beide gewraakte fragmenten komen uit Herberg de Leeuw, de televisieshow die Paul voor de NCRV maakte. In 2001 maakte hij de veelbesproken overstap, uit onvrede met het zenderprofiel van Nederland 3. De NCRV, waar Paul ook in het begin van zijn carrière voor werkte, had echter al snel moeite met de soms grove presentator. De wegen van Paul en de omroep scheidden in 2002 na een conflict over een uitzending van Herberg de Leeuw over het overlijden van prins Claus.

Paul keerde terug bij de Vara en maakte programma’s als PaPaul en Mooi! Weer de Leeuw, dat op zaterdagavond het gat vulde van Kopspijkers na het vertrek van Jack Spijkerman. In 2006 maakte Paul ’een uitstapje’ naar Bnn, Ranking The Stars. Het programma werd Pauls langstlopende. Ook deze zomer is hij nog te zien in Ranking The Stars, het laatste programma wat hij voor het inmiddels gefuseerde BnnVara presenteert.

Energie

Ook als presentator van De Kwis, dat voortkwam uit zijn programma PAU!L, hield Paul het lang vol. Het succesvolle programma, waarin cabaretiers Rob Urgert, Joep van Deudekom, Niels van der Laan en Jeroen Woe het nieuws bespraken, kwam vorige maand na tien seizoenen tot zijn einde.

Vrijdag liet Paul via BnnVara weten na het einde van De Kwis te zoeken naar een rol in een programma waar hij deel van uitmaakt zonder dat hij de kar hoeft te trekken.

Hoewel hij afscheid neemt van BnnVara, keert Paul de televisiewereld niet de rug toe. RTL liet vrijdag weten dat De Leeuw jurylid wordt in het programma Holland’s Got Talent.

