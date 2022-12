Charles, Camilla, William en Catherine herdenken Queen Elizabeth

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

De Britse royals zijn donderdagavond aanwezig bij een speciale kerkdienst ter ere van de in september overleden koningin Elizabeth. Onder anderen koning Charles, koningin-gemalin Camilla, prins William en prinses Catherine zijn bij Together At Christmas in Westminster Abbey.