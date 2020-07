Fleetwood Mac-medeoprichter Peter Green overleden (73)

In een verklaring laat de familie weten dat hij zaterdag overleed in zijn slaap.

Peter Greenbaum, zoals de musicus eigenlijk heette, was in de jaren zestig een bekende verschijning in de Londense muziekscene. Hij speelde bijvoorbeeld mee in John Mayall's Bluesbreakers. In die band verving hij Eric Clapton, maar toen die na een aantal maanden weer in Londen opdook, moest Green het veld weer ruimen. Toen Clapton in 1966 vertrok naar de band Cream, nam Green zijn plaats weer in. Tussendoor was hij ook nog even lid van een band rond zanger Rod Stewart.

In 1967 richtte Green Fleetwood Mac op. De band werd vernoemd naar een nummer dat Green samen met drummer Mick Fleetwood en bassist John McVie had opgenomen. In de jaren zestig had de band veel succes met blues. Black Magic Woman (dat later door Santana werd gecoverd), Need Your Love So Bad, Oh Well en Albatross waren grote hits. In 1970 verliet Green de band plotseling.

In de jaren daarna werkte Green hard aan een solocarrière, maar die kwam niet echt van de grond. In de jaren negentig had de gitarist nog kortstondig succes met Peter Green's Splinter Group. Een terugkeer bij zijn oude band Fleetwood Mac zat er toen al niet meer in, ook al kondigde Mick Fleetwood in 2005 nog groots een reünie aan van de band met de leden van het eerste uur.