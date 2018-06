’Victoria Koblenko op de rand van de afgrond’

Koblenko heeft een foto op Instagram geplaatst, waarop ze op de rand van de afgrond staat. Nou ja, op de rand van het dak van hotel W Amsterdan dan. De presentatrice is bungelend op de balustrade te zien, met het straatbeeld ver onder haar.

„Deze foto is een droom die uit komt! Dankjewel W Amsterdam dat jullie dit toestaan. Beste uitzicht van Amsterdam!”, schrijft ze bij het kiekje. Haar volgers snappen de wens van Victoria niet bepaald en schrikken vooral van het plaatje.

„Oeh doodeng! Maar wel hele toffe plaatjes! Jij durft”, schrijft een van haar fans. „Brrrrr moet er niet aan denken!”, reageert een ander. „Gatver meid, dit is toch niet echt? Ik krijg kriebels onder mijn voeten en zweet in de handen.” Het is slechts een greep uit de reacties. „Ik merk aan de reacties dat ik hier iets anders in sta. #bucketlist”, reageert Koblenko op alle ophef met een smiley.

Het is niet de eerste keer dat Koblenko commentaar krijgt op een in haar ogen onschuldige foto. Eerder deze maand ontstond er ophef om een vrolijke vakantiefoto waarbij de columniste met haar zoontje in het water speelt.

Ook Britney Spears plaatste vandaag een gevaarlijk filmpje waarin ze uit het raam bungelt, terwijl ze Julia Roberts uit Pretty Woman nadoet. Er zal wel iets in de lucht hangen...