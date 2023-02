Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog Married at first Sight - aflevering 11 Mafs: passie tussen ijskonijn en angsthaas ver te zoeken

Door Eline Verburg Kopieer naar clipboard

De romantiek is ver te zoeken tussen Remco en Paula, die op papier zo’n goede match leken. Ⓒ RTL

Volgens het wetenschappelijke team van Married at first sight waren Remco en Paula al 25 jaar met elkaar getrouwd, zonder dat ze dat zelf wisten. Zou het daarom zijn dat ze elkaar niks (meer) te melden hebben? Je kent dat wel, van die stellen die zwijgend tegenover elkaar aan tafel zitten. Of in de auto alleen het hoogstnodige zeggen: ’Hier linksaf volgens mij’. Oef, het wordt er niet beter op met die twee.