Britney Spears voelt zich als Julia Roberts in Pretty Woman

Eerder al kon je zien hoe Victoria Koblenko de afgrond tegemoet kijkt vanaf het dak van W Amsterdam, ook Britney Spears zoekt het gevaar op. „Ben jij ook zo gek op Pretty Woman?”, schrijft Britney bij het filmpje, verwijzend naar een scène uit de film.

„Edward, look! No hands, no hands!” roept ze, terwijl ze in haar badjas het raam uit leunt en met haar armen in de lucht zwaait. Op het einde van het clipje zie je hoe hoog ze zit en er geen balkon is om haar op te vangen als ze valt. Haar volgers vinden haar actie dan ook niet bepaald grappig. „Laat me niet zo schrikken, koningin!”, schrijft de een. „Ik houd van je, maar je krijgt toch echt maar één ’Oops, I did it again”, reageert een ander.