Koninklijk lintje voor Jan Smit

Burgemeester Lieke Sievers van de gemeente Edam-Volendam kwam Jan vrijdagochtend het goede nieuws brengen. De zanger werd uit een vooropgezette vergadering gehaald en meegenomen naar zijn woning waar hij verrast werd met taart. Het opspelden van het bijbehorende lintje volgt later.

„Ik ben ontzettend geraakt en trots, ik had dit nooit verwacht, zeker niet gezien mijn leeftijd”, zei Jan in een eerste reactie.

Songfestival

Jan zit volgend jaar al 25 jaar in het vak. In zijn carrière scoorde hij tientallen hits. De afgelopen maanden nam hij noodgedwongen gas terug. De zanger kampte met een burn-out en is inmiddels op de weg terug.

De zanger treedt vanwege zijn gezondheid sinds eind vorig jaar niet meer op. Hij maakte alleen voor de presentatie van het Eurovisiesongfestival een uitzondering. Nu dat niet doorgaat host hij op 16 mei, samen met Chantal Janzen en Edsilia Rombley, de alternatieve tv-show Europe Shine a Light.