K-popgroep BTS spreekt zich uit tegen anti-Aziatisch racisme

Het aantal ’hate crimes’ richting Aziatische Amerikanen is de afgelopen tijd flink toegenomen in de Verenigde Staten. Meerdere Aziatische Amerikanen werden vanuit het niets aangevallen, geslagen, uitgescholden en in Atlanta werden zelfs mensen vermoord.

In de verklaring schrijven de mannen van BTS dat ze zelf ook te maken krijgen met racisme. „We werden zonder reden uitgescholden en bespot om hoe we eruit zien. Er werd zelfs aan ons gevraagd waarom Aziaten Engels spreken.”

De mannen noemen hun eigen ervaringen ’onbeduidend’ in vergelijking met de gebeurtenissen van de afgelopen weken. „Maar deze ervaringen zijn genoeg om ons machteloos te laten voelen en tasten ons zelfbeeld aan.” Ze sluiten hun boodschap af met een oproep om te stoppen met discriminatie op basis van ras. „We hebben allemaal het recht om gerespecteerd te worden.”