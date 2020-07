Nieuw album ’Lianne la Havas’ 100 procent Lianne la Havas

„Deze plaat is een statement geworden”, vertelt Lianne la Havas. Ⓒ Foto’s Warner Music

De nu 30-jarige Lianne la Havas was bij kennismaking in 2012 de bescheidenheid zelve, had geen idee wat mensen in haar zagen en hoorden. Inmiddels is dat anders, want tijdens het maken van haar nieuwe, naar zichzelf vernoemde album, draaide het om één iemand.