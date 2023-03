Monument voor Piet Paulusma onthuld in Limburg

Bij de onthulling was veel familie van Paulusma aanwezig, onder anderen zijn dochter Martsje. „Het komt wel even heel hard binnen dat het alweer een jaar geleden is. En dat ontroerd”, zei de zichtbaar ontroerde Martsje tegenover de camera van RTL Boulevard.

Dat het monument in Limburg staat en niet in Friesland, de provincie waar Paulusma vandaan kwam, heeft te maken met de speciale band die de weerman had met het vakantiepark op de Cauberg. Op een bordje naast de zonnewijzer is te lezen dat Paulusma vanaf dat park „honderden weersvoorspellingen” deed. „Hij had dit fantastisch gevonden. Hij zou supertrots zijn”, aldus Martsje. „Wij zijn hier met de familie altijd veel geweest. Echt een tweede thuis.”

Paulusma was 25 jaar op de Nederlandse televisie te zien. Na 23 jaar bij SBS6, waar hij doorbrak met zijn weerberichten rond de Elfstedentocht van 1997, werkte hij vanaf januari 2020 voor Omroep MAX. Hij werkte zo’n veertig jaar voor Omrop Fryslân en andere media. Ook was hij weerman bij grote Friese evenementen zoals de Elfstedentocht. Paulusma werd drie keer uitgeroepen tot populairste weerman van Nederland.

Hij overleed zondag 20 maart 2022 op 65-jarige leeftijd in Leeuwarden aan de gevolgen van kanker.