Angelina Jolie gespot met The Weeknd op privéconcert

Daily Mail schrijft over de foto’s die opdoken van de twee bij een privéconcert van Mustafa. Angelina Jolie (46) was echter niet alleen met The Weeknd (31), ook haar dochters Zahara (16) en Shilo (15) waren van de partij. Een insider ontkende in The Sun dan ook dat ze meer waren dan ’gewoone vrienden’.

Toch gaan de geruchten al langer. Eerder deze maand werden de actrice en de zanger samen gespot tijdens een diner bij Giorgio Baldi in Santa Monica. De zanger heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij al jaren een crush op de ex van Brad Pitt heeft. In zijn hit uit 2016 Party Monster, zong hij al over Angelina en ook over zijn Selena Gomez, met wie hij later een kortstondige relatie zou krijgen.

Vorige maand bleek dat Angelina Jolie ook het contact met haar eerste echtgenoot Jonny Lee Miller weer aanhaalde.