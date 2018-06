ZIEN: Courtney Stodden in minuscuul badpakje

Kon je donderdag nog genieten van Yolanthe in haar doorschijnende zwarte bh, vandaag is het de beurt aan de sexy Courtney Stodden om een glimlach op je gezicht te toveren en je lichaamstemperatuur te doen stijgen. De stoeipoes plaatste twee foto’s waarop ze te zien is in een minuscuul badpak dat nét groot genoeg is om haar borsten te bedekken. Stodden en haar ’dames’ genieten van een heerlijk moment aan het zwembad, en Instagram geniet van haar.

„Ik ben een vrouw. Ik ben sterk. Ik kom na iedere dip sterker terug. Ja, ik ben een vrouw”, schrijft ze bij een van de twee foto’s, waarmee ze vermoedelijk doelt op haar strijd tegen haar depressie. Haar volgers houden zich echter voornamelijk bezig met haar nieuwe rode haarkleur en sexy uiterlijk.