Groot verlies voor Romy en Antje Monteiro

Romy Monteiro plaatste een foto van haar oma met daarbij het bijschrift dat ze haar nu al mist.

Dinsdag droeg Romy het nummer My Way nog op aan haar ernstig zieke oma tijdens de tv-uitzending Sta op tegen kanker. Helaas heeft Johanna deze strijd verloren.

„Gisteravond zong ik een liedje ter steun voor allen die getroffen zijn door kanker, maar in het speciaal voor mijn lieve Oma’tje. Zij is de strijd met kanker aan het verliezen, maar is de grootste strijder ooit. Onbeschrijfelijk trots op haar en daarom zei ik gelijk ‘ja’ toen ze mij vroegen live te zingen in het programma Sta Op Tegen Kanker”, schrijft Monteiro donderdag op Instagram.

„Ik vond het moeilijk om te doen en dat was zichtbaar. Vooral het spreken, eenmaal zingend voelde het zo fijn. Ik krijg veel berichten van mensen die keken en geraakt waren of ‘dit deed me zoveel’. Dat vind ik zo mooi. Een steentje bijdrage aan de strijd tegen kanker. Ook hebben ze onwijs veel nieuwe donateurs gekregen na gisteren! En dus weer meer geld voor onderzoek!”

„Ondanks het verdriet van Oma, zijn wij thuis blij en trots (en zij ook!) #samensterker #kwf #staoptegenkanker”

De familie neemt dinsdag afscheid van Johanna in haar woonplaats Utrecht.