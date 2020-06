Jelka van Houten en Henry van Loon verwachten eerste kindje

In de video gaat ze ’in gesprek’ met Van Loon over dat ze de laatste tijd veel gebeld is met de vraag of ze zwanger is en of ze daar op wil reageren. „Ze verzinnen het waar je bijstaat”, aldus Van Loon laconiek. Het gesprek krijgt een andere wending als de twee een discussie krijgen over of Van Houten dik is of niet. „Ik ben gewoon zwanger”, flapt ze er dan uit.

De twee zijn sinds maart 2018 een stel. Daarvoor was de actrice tot 2016 getrouwd met Koppe Koppeschaar, met wie ze twee kinderen heeft.