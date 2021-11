Paris Hilton getrouwd

Het huwelijk zou plaatsgevonden hebben op het landgoed in Bel-Air dat toebehoorde aan haar overleden grootvader. Verdere details over het huwelijk zijn nog niet bekend, al promootte de realityster haar bruiloft wel flink via haar sociale media. Op de Amerikaanse streamingservice Peacock is een show gestart getiteld Paris In Love, waarin de weg naar het huwelijk te zien is én voor fans hopelijk ook wat beelden van de grote dag zelf. Het festijn zal drie dagen duren en volgens verschillende media zijn er al veel bekende sterren gesignaleerd.

Hilton en Reum kennen elkaar ruim 15 jaar, maar de vonk sloeg pas over tijdens een Thanksgiving diner in 2019. Tijdens de pandemie en de verplichte quarantaine bracht het stel geen nacht meer zonder elkaar door, wat resulteerde in een huwelijksaanzoek na 9 maanden samenzijn. „Wanneer je je soulmate ontmoet dan voel je dat gewoon aan alles. Wij zijn sinds onze eerste date samen en willen ook echt graag bij elkaar zijn. Dit is een droom die uitkomt”, liet Paris eerder op Instagram weten.