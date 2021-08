Artemisia, Frida en Paula: dé blockbusters van dit najaar

Premium Cultuur

Kunst overlopend van emoties

Rome was aan het begin van de 17de eeuw een ingedutte stad, totdat er twee jonge honden ten tonele verschenen: eerst de inventieve schilder Caravaggio, later gevolgd door de minstens zo geniale beeldhouwer Bernini, die beiden de boel flink opschudden. Het Rijksmuseum zet hun werk in de schijnwerpers...