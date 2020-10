Miljoenenclaim ex-vrouw Dr. Dre afgewezen

Nicole zegt de 1,5 miljoen nodig te hebben voor beveiliging, omdat zij met de dood wordt bedreigd sinds de scheiding tussen de twee publiek is geworden. De rechter wees dat af omdat ze het securityteam dat Dre voor haar betaalde heeft ontslagen. Volgens Nicole was dat omdat ze niet langer afhankelijk wil zijn van haar aanstaande ex, die met ontslag van de beveiligers zou hebben gedreigd als zij niet precies doen wat hij zegt.

De muziek- en techmagnaat is volgens zijn raadsvrouw bereid de kosten van de beveiliging van Nicole op zich te nemen. De rechter oordeelde dat zij dan zelf een securitybedrijf mag uitzoeken, zolang dat niet meer rekent dan het team dat Dre had ingehuurd.

Het juridische team van Nicole vroeg de rechter ook om een vervroegde uitspraak over de 5 miljoen, die zij nodig zou hebben voor advocatenkosten en andere uitgaven. Zij kregen echter te horen dat die uitspraak, zoals gepland, in januari zal plaatsvinden.

De twee maakten deze zomer bekend dat ze na 24 jaar huwelijk gaan scheiden. De rapper zou met zijn muziekcarrière en elektronicamerk Beats By Dr. Dre een vermogen van zo’n 820 miljoen dollar hebben opgebouwd. Nicole zou daar de helft van eisen in de scheidingsprocedure. Daarover is een hoop gesteggel: Dre beweert dat de twee op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd, maar Nicole stelt dat hij die papieren twee jaar na hun trouwen voor haar ogen heeft verscheurd.