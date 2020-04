Britse media lovend over persoonlijke speech van de Queen over coronacrisis

In haar boodschap bedankte de koningin onder meer de zorgverleners, prees ze de inzet van alle mensen en zei ze dat betere tijden in aantocht zijn. „Ambitieuze woorden om gerust te stellen en te inspireren”, vindt de BBC. Ook Sky News heeft niets dan lof over voor haar toespraak en noemt het een „zeer meeslepende en persoonlijke boodschap.”

Volgens Rebecca English, royalty verslaggever van Daily Mail, was de boodschap simpel, maar effectief. „Er zaten korte videomontages in de uitzending. Maar die richtten zich vooral op de monarch - kalm, serieus en sereen, terwijl ze een zeer persoonlijke en apolitieke boodschap afleverde.”

In de speech had Elizabeth het niet over haar zoon prins Charles, die zelf besmet is met het coronavirus. Volgens Joe Little, de hoofdredacteur van het Britse Majesty magazine, was het een bewuste keuze om zich te richten op het volk en zorgmedewerkers. „Ik denk dat het meer een boodschap van een monarch was dan van een moeder.”

Het was pas de vijfde keer, afgezien van haar jaarlijkse kersttoespraak, dat de koningin het volk toesprak. Eerder deed Elizabeth, die al 68 jaar regeert, dat tijdens de Golfoorlog in 1991, bij het overlijden van prinses Diana (1997) en haar moeder (2002) en tijdens haar diamanten jubileum in 2012.