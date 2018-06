Alicia Silverstone maakt ’t goed na scheiding

„We houden van onze zoon en alles gaat goed”, vertelde Alicia Silverstone aan Entertainment Tonight.

De Clueless-actrice diende de scheidingspapieren volgens The Blast vorige week in na een huwelijk van dertien jaar. Ze waren in totaal twintig jaar samen en hebben de zesjarige zoon Bear Blu die ze samen blijven opvoeden.

Bekijk ook: Alicia Silverstone gaat scheiden