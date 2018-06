Gaat ’Roseanne’ door zonder Roseanne?

Bronnen van TMZ melden dat ABC de mogelijkheden onderzoekt om de serie in een nieuw jasje te steken met natuurlijk ook een nieuwe naam. Roseanne Barr is niet meer welkom in de show, maar de rest van de cast is wel nog altijd geliefd. Naar verluidt zou de focus nu komen te liggen op Darlene, de dochter van Roseanne in de sitcom.

Sara Gilbert, die de rol van Darlene speelt, zou al in contact zijn met de rest van de cast om te kijken of zij hier interesse in hebben. John Goodman schijnt in ieder geval al toegezegd te hebben verder te willen werken aan de serie in deze nieuwe opzet.

Andere media melden juist weer dat niet Darlene centraal zal staan in de nieuwe serie, maar Dan Connor, de man van Roseanne, gespeeld door Goodman.