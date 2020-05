Prins Dennis viert Suikerfeest met koninklijke familie

Het Suikerfeest, dat het einde van de islamitische vastenmaand Ramadan markeert, is een belangrijk feest voor de islamitische familie. Eerder wensten ze de moslims in hun land al fijne feestdagen toe, ’speciaal die in Johor’, een deelstaat van Maleisië. Ook een goede gezondheid en veiligheid wensten ze specifiek de moslims toe.

Vóór zijn huwelijk met prinses Aminah had Dennis zich al tot de islam bekeerd, de heersende godsdienst in Maleisië, waar Johor een deelstaat van is. Hij heeft vervolgens twee jaar lang les gehad in de islam en de cultuur van Maleisië.

In maart werd de Nederlandse Dennis vader van een kindje van hem en Aminah. Hij maakte toen ook al kennis met de vele tradities van zijn familie: tijdens een ceremonie knipten familieleden een stukje haar af van het baby’tje.