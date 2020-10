Stefania druk bezig in opnamestudio

De 17-jarige Stefania is momenteel in Griekenland en neemt opnieuw muziek op met Dimitris Kontopolous, Sharon Vaughn en Arcade Music. Dit is hetzelfde team dat Superg!rl, haar inzending van dit jaar, schreef. „Dream team”, valt te lezen in de korte video.

In februari werd Stefania officieel aangewezen als de Griekse inzending. De Utrechtse, die Griekse ouders heeft, is in Nederland onder meer bekend van haar deelname aan The Voice Kids. Ook vertegenwoordigde ze Nederland al eens met de meidengroep Kisses op het Junior Eurovisiesongfestival van 2016.

Nadat het songfestival in maart werd afgeblazen was Griekenland een van de eerste landen die aangaf in 2021 met dezelfde artiest naar het evenement te willen.