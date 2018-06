Lionel Richie tegen Ed Sheeran: ’Wil je misschien een keer...?’

In The Sun vertelt Richie in de derde persoon over zijn plannen: „Over het volgende grote project van Lionel kan ik nog niet te veel vertellen, maar het heeft te maken met Ed Sheeran. Ik ontmoette hem gisteravond. Ed keek naar mij en ik naar hem. De waardering naar elkaar was duidelijk. Het eerste wat ik zei was: ’Wil je misschien een keer...?’ en zijn antwoord was: ’Ja, natuurlijk.’ Hij is nu op tournee, maar het gaat er een keer van komen.”

Het was een grote avond voor Ed Sheeran, de zanger won de prijs voor Songwriter van het Jaar. Toen hij zijn prijs in ontvangst nam, bedankte hij Eric Clapton. „De reden dat ik gitaar speel, is vanwege hem. Ik vind het dus echt heel bijzonder dat ik uitgerekend van hem deze prijs overhandigd krijg.”