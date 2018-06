Bill Murray: ’Start met leven!’

„Mijn enige probleem met sociale media is vooral dat mensen lijken te denken dat ze hun leven moeten vastleggen, in plaats van het te ervaren, het te leven”, vertelt Murray aan Bang Showbiz. „Ik was laatst op een feestje en daar draaide een hele goede dj, maar je kon niet eens fatsoenlijk dansen zonder dat mensen hun telefoon pakten en riepen: ’Laten we onszelf filmen terwijl we dansen!’ Waarom ga jij jezelf niet lekker filmen en ik sta dan verderop.”

Bill heeft er ook moeite mee dat iedereen altijd maar druk is. Zelf leeft hij het liefst met zo min mogelijk plannen. „Ik probeer het leven gewoon over me heen te laten komen. We leiden dit leven en als je niet beschikbaar bent, dan gaat alle tijd aan je voorbij waarin niets ’bijzonders’ gepland stond. Je hebt dan dus niet genoten. Maar als je je wel beschikbaar opstelt, wordt het leven fantastisch. Je begint dan echt te leven.”