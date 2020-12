Meilandjes naar Lapland voor kerstprogramma

In het programma komen natuurlijk ook de voorbereidingen voor de grote reis voorbij. De belangrijkste vraag: hoe krijgt de familie zo veel mogelijk wijn mee in de koffer? In Lapland schijnt dat namelijk nogal moeilijk te verkrijgen te zijn. Daarnaast komt alles voorbij wat Lapland te bieden heeft: sleeën met husky’s, een ijscafé en een kerstdiner.

Kerst met de familie Meiland is van 22 december tot en met 24 december te zien.