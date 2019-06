’Lindsay Lohan verliest tv-show en strandclub’

Lindsay Lohan Ⓒ BSR Agency

Slecht nieuws voor Lindsay Lohan. De actrice heeft van MTV te horen gekregen dat er geen tweede seizoen komt van haar realityshow Lindsay Lohan’s Bech Club. Nou is dat op zich niet heel vreemd, nu blijkt dat Lohan’s strandtent op het Griekse eiland Mykonos dit zomerseizoen nog altijd niet open is gegaan. Dit meldt Page Six.