Familie blijft MEGHAN’s achilleshiel!

Haar vader werkte jaren op de set van MARRIED.. WITH CHILDREN, en zag dus dagelijks hoe AL BUNDY al die botte teksten uitkraamde. Wat als THOMAS MARKLE dat kunstje zou hebben afgekeken en zelf met een boek komt over zijn familie? Halfzus SAMANTHA dreigde daar al mee. Moeder DORIA, terug in Los Angeles, is ook weer overgegaan tot de orde van de dag. Maar na al het mediageweld van twee weken geleden, lijkt het op een stilte voor de storm…