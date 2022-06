Pride & Prejudice in Nederland op de planken

Met een filmversie van Universal Pictures uit 2005 en een dramaserie van BBC uit 1995 is Pride & Prejudice een van de meest beroemde verhalen wereldwijd. In musicalversie wordt het verhaal verteld vanuit het perspectief van de vrouwelijke personages, daarvoor wordt de voorstelling gespeeld door een all female cast.

In Nederland wordt de musical gespeeld door Anouk Maas (hoofdrollen in de musicals Disney’s Beauty & the beast, The sound of music, Hair en Shrek, op tv te zien als presentatrice van Nickelodeon en actrice in GTST), Renée de Gruijl (finalist Op zoek naar Maria, op tv te zien in SpangaS), Tessa Sunniva (finalist Op zoek naar Maria, hoofdrollen in de musicals Anastasia, Disney’s The little mermaid en in Duitsland Disney’s Tarzan), Anouk Snel (Theater Terra, Amélie de musical) en Suzanna Pleiter (100% COCO de Musical – Nominatie Musical Award 2022).

Het verhaal

Het verhaal gaat over Elizabeth Bennet. Zij heeft een mening over alles en iedereen: haar vier zussen, haar ouders, haar buren, eigenlijk ontkomt heel Engeland tijdens het strikte Regency-tijdperk niet aan haar scherpe blik en genadeloze oordeel. Ze is te trots om aan haar opinies te twijfelen, totdat ze in de knappe, maar scherpzinnige Mr. Darcy haar gelijke ontmoet. En precies hij bekent onverwacht de liefde aan haar.

Pride & Prejudice wordt (internationaal) ontwikkeld en geproduceerd door Morssinkhof Terra Theaterproducties, in Nederland bekend van Amélie de Musical, Theater Terra en Brugklas de musical. Het script en de liedteksten worden geschreven door Jeremy Baker, de muziek is van Fons Merkies en de regie van Wesley de Ridder.

Pride & Prejudice is als musical te zien in de Nederlandse theaters van oktober 2023 tot en met maart 2024. De Amerikaanse tournee start in 2025.