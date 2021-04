Documentaire ’What drives us’: Wat wereldsterren drijft

Dave Grohl onderzoekt wat musici drijft maandenlang op elkaars lip te zitten in een busje.

Niemand in de muziekwereld heeft een (super)sterrenstatus in de schoot geworpen gekregen. Voor vrijwel alle grote bands en beroemde musici is het begonnen in een busje, laat Foo Fighter Dave Grohl zien in de documentaire What drives us.